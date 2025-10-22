Denzel Dumfries, autore del gol che ha aperto le danze nella sfida tra Union Saint-Gilloise e Inter, è stato nominato Player of the Match dal Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA. Questa la motivazione dell'assegnazione del premio: "Dumfries è stato eccellente in tutte le fasi della partita, solido nei duelli e ha segnato".

Data: Mer 22 ottobre 2025 alle 17:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
