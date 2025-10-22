Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il poker rifilato dall'Inter all'Union Saint-Gilloise.

"Serata fantastica e serena, abbiamo dato un occhio anche al Napoli quando la partita era indirizzata. Era interessante capire il loro stato di forma, il 6-2 rimediato contro il Psv è molto pesante. L'Inter ha giocato una grande partita, ormai le vittorie di fila sono tante, i gol subiti sono pochi - le sue parole -. Era una trasferta difficile per i Campioni del Belgio. I primi tre minuti hanno fatto pensare ad una partita in salita, passati quelli non c'è stata più partita. L'Inter ha dominato e ha costruito parecchie occasioni da gol. Esposito è sulla rampa di lancio".