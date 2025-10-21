Terza vittoria su tre in Champions League per l’Inter, che a Bruxelles regola l’Union Saint-Gilloise e resta a punteggio pieno mantenendo ancora una volta la porta inviolata. Nel post partita, ai microfoni di Inter TV, Cristian Chivu ha espresso soddisfazione per l’approccio della squadra:

“Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: vincere e non subire gol. A parte i primi minuti abbiamo controllato la gara, è venuta fuori la nostra qualità e la voglia di portarla a casa”.

L’allenatore ha sottolineato anche il valore del gruppo: “Coinvolgere tutti? Merito loro per come si allenano e per come accettano di essere allenati. Sono bravi, forti, giovani, esperti: è un gruppo unito che ha voglia di lavorare e portare avanti la stagione”.

Chiusura sul peso del risultato: “Una vittoria non è mai scontata. Ci godiamo quanto di buono fatto, consapevoli che abbiamo vinto tre gare su tre senza subire gol. Possono sembrare dettagli, ma non lo sono”.