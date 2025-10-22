Le pagelle della Gazzetta dello Sport certificano la buonissima prova dell'Inter sul campo dell'Union SG, match terminato 4-0 per i nerazzurri di Chivu. Il tecnico romeno si guadagna un meritato 7,5: "La rotazione è sempre vorticosa: cambia sei giocatori su dieci rispetto all’Olimpico. Per 20 minuti la strategia non appare efficace. Ma nello scorrere naturale delle cose arriva la settima, straripante vittoria di fila".

Migliore in campo, un po' a sorpresa, Dumfries (7,5): "Dominatore. Anche nelle diagonali difensive e nel controllo del dirimpettaio Niang. In più si avventa con rabbia da centravanti sul pallone dello 0-1 e disegna l’azione del raddoppio. Manda pure in porta Pio".

Stessa valutazione per Lautaro: "Per fortuna non ha riposato: nei caotici minuti iniziali capita dietro a Sommer e lo protegge, poi prende in mano la squadra. Sbaglia un paio di gol facili ma ne segna uno bellissimo e si procura il rigore".

7 meritato per Sommer, Bisseck e Bonny: "Chivu lo ferma per quasi un’ora con l’idea di farlo giocare a Napoli. Ma lo spirito è impeccabile: anche a giochi fatti, lotta su ogni pallone e concepisce da campione l’assist per il gemellino Pio".

Il 6,5 è per Bastoni, Zielinski, Calhanoglu, Esposito e Akanji; 6 per Carlos Augusto, Frattesi, Sucic e Dimarco. Senza voto Luis Henrique.

Bocciato De Vrij (5): "Barcolla. Viene sballottolato qua e là da David, poi alla mezz’ora becca una giusta ammonizione per un intervento fuori tempo su Zorgane. Chivu lo sostituisce con il giusto tempismo nell’intervallo per evitare guai inutili".