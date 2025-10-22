Adem Zorgane, centrocampista dell'Union SG, parla a Uefa.com della sfida disputata contro l'Inter. "Ciò che ci è davvero mancato è stata la precisione in fase realizzativa. Almeno una di quelle occasioni avrebbe dovuto concretizzarsi", commenta il giocatore algerino.

"Guardando il punteggio, penso che meritassimo almeno un gol. Ma abbiamo affrontato un'Inter molto talentuosa ed esperta", conclude Zorgane.