Settima vittoria di fila e terza in tre gare di Champions: "L'Inter di Chivu prosegue il suo volo, al netto di qualche turbolenza - spiega il Corriere dello Sport -. L’Union St.Gilloise, infatti, ha fatto tremare nel primo tempo. Evitato il peggio, i nerazzurri si sono rimessi in rotta, finendo per assolvere il loro compito perfino con scioltezza, approfittando del calo anche mentale dei padroni di casa".

Ajax, Slavia e Union SG. Poi toccherà al Kairat prima degli scontri tra top con Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund. "L’Inter ha vinto, ma non si è espressa al livello delle ultime uscite - sottolinea il quotidiano romano -. La spiegazione possibile è che, tra due sfide delicate come quelle con Roma e Napoli, contro i belgi non ci fosse la tensione giusta, nonostante i 6 cambi rispetto all’Olimpico. Ad ogni modo, la cosa più importante del viaggio a Bruxelles era il risultato e l’Inter l’ha portato a casa".