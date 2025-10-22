Il cammino dell'Inter in Champions League procede a passo spedito e fa sorridere anche le casse del club nerazzurro. I ricavi minimi - stando alle stime di Calcio e Finanza - salgono ora a poco più di 57 milioni di euro dopo il ko rifilato ai belgi del Royale Union Saint-Gilloise, che coincide con la terza vittoria su tre partite e con un aumento dei bonus legati ai risultati. Ricordiamo che le vittorie nel torneo valgono 2,1 milioni di euro, mentre i pareggi pagano 700mila euro. Cifre alle quali vanno aggiunti i bonus per la partecipazione (18,62 milioni di euro), la quota europea e quella non europea e, infine, la posizione finale in classifica.

I ricavi minimi dell'Inter nella Champions League 2025/26:

Partecipazione: 18,62 milioni di euro

Quota europea: 23,37 milioni

Quota non europea: 8,65 milioni

Posizione minima classifica: 0,275 milioni

Risultati: 6,3 milioni

TOTALE: 57,215 milioni