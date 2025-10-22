Dopo il derby d'Italia dello scorso 13 settembre, le stagioni di Juve e Inter hanno preso strade diverse, contrarie all'epilogo della pazza serata dell'Allianz Stadium che vide prevalere i padroni di casa 4-3 all'ultimo respiro. Proprio partendo da lì, Massimo Ambrosini ha raccontato la trasformazione 'morale' della squadra di Cristian Chivu per Cronache di Spogliatoio: "Ripensando all'esultanza di Marcus Thuram dopo il gol del 3-2 contro la Juve, lì vedevo la mancanza di entusiasmo: se sei sotto a Torino e segni quel gol, esplodi. E' come se l'Inter, in quel momento, non avesse l'impeto che ha oggi, non avesse un'anima. Questa immagine va in contrasto con l'abbraccio di gruppo che si è visto dopo la vittoria sulla Roma. Ora l'Inter vibra forte, ha voglia di far vedere di essere forte".

L'INTER ORA HA VIBRAZIONI FORTI



