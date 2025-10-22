Tuttosport analizza il successo di ieri sera dell'Inter partendo dalle difficoltà iniziali dei nerazzurri, che concedono quattro occasioni in tre minuti all'Union Saint-Gilloise, prima di rimettersi in carreggiata e portare a casa un successo largo e fondamentale.

In virtù del calendario della seconda parte del girone, con partite contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, era fondamentale portare a casa punti nelle prime quattro e finora i nerazzurri hanno fatto quel che dovevano. In più si sono messi nelle condizioni di arrivare nel modo giusto alla sfida di sabato contro il Napoli in campionato, appuntamento nel quale i partenopei avranno un'occasione assai ghiotta.