Il pesante ko di Eindhoven lascia l'amaro in bocca anche all'ex PSV Noa Lang, non soddisfatto al 100% dell'esperienza al Napoli e del rapporto con Antonio Conte. Questo quanto fatto intuire dall'olandese ai microfoni di Ziggo Sport dopo la pesante sconfitta azzurra, arrivata nella settimana che conduce allo scontro diretto con l'Inter: "Gioco poco? Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto? Credo che questo dica tutto. Non so cos'altro posso fare, mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po' la lingua, non ho altra scelta: go firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è adesso. Non ho altra scelta. Se parlo con l'allenatore? No, non così tanto. Sì... gli ho parlato una volta, ma ora stiamo parlando della partita che è più rilevante".

Sulla prestazione del Napoli: "Scandalosa. Siamo stati semplicemente surclassati. Il PSV è una squadra che può giocare un ottimo calcio, hanno molti giocatori tecnici. Siamo stati costretti a correre dietro la palla e dietro di loro. Non avevamo una risposta per questo".