Cristian Chivu commenta ai microfoni di Uefa.com la prestazione fornita dall'Inter contro l'Union Saint-Gilloise. "Siamo rimasti un po' sorpresi dalla loro intensità, dalla loro aggressività. Siamo stati un po' troppo morbidi nei duelli e abbiamo fatto le cose un po' troppo facilmente. Dopo quei 15 minuti, abbiamo iniziato a costruire il nostro piano di gioco e la nostra fiducia. Non è stato facile perché il pericolo era sempre dietro l'angolo, quindi dovevamo essere pronti a tutto. Abbiamo segnato, poi abbiamo segnato il secondo gol, e tutto è diventato più facile".

"Sono orgoglioso della mia squadra perché le partite di Champions League non sono mai facili, soprattutto quando giochi in trasferta contro una squadra che vuole fare qualcosa di importante contro una squadra come l'Inter - dice ancora Chivu - Sono contento del risultato e che sia la terza volta che manteniamo la porta inviolata in questa competizione. Sono orgoglioso dei ragazzi".