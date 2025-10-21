L'Inter U23 pareggia in casa contro il Renate per 1-1. Restano sul piatto due punti che potevano essere preziosi, ma è ancora intatta la striscia di risultati utili consecutivi, ora a quota sette. Ecco le pagelle della sfida dell'U-Power Stadium di Monza.
MELGRATI 5 - Poco reattivo sul gol di Calì. Una palla che attraversa così l'area, non particolarmente veloce, avrebbe dovuto essere sua. Invece sfila e Cali insacca. Nient'altro da segnalare.
ALEXIOU 6.5 - Il greco fa una buona partita. Bravo anche quando deve aggiungersi alla manovra offensiva.
PRESTIA 6.5 - Solita prestazione tutta solidità e leadership. Nel secondo tempo, quando è più sollecitato, sale in cattedra.
STANTE 6.5 - Ottima prova del difensore centrale nerazzurro. Pronto quando deve difendere in campo aperto, reattivo quando deve chiudere in area di rigore. Il suo ottimo avvio di stagione prosegue anche contro il Renate.
DAVID 5.5 - Mai incisivo davanti, fatica a prendere in mano la partita. Non arriva alla sufficienza. (dall'82 COCCHI S.V.)
FIORDILINO 6.5 - Protagonista di una partita in cui emerge tutta la sua capacità di essere al posto giusto, al momento giusto. Raramente si fa cogliere alla sprovvista, con e senza palla.
KACZMARSKI 5.5 - Prestazione sottotono. Fatica, anche nel momento in cui l'Inter U23 domina, a trovare la posizione. Poi nel secondo tempo cala definitivamente. Giusta la sostituzione. (Dal 62' BERENBRUCH 6.5 - Ottimo esordio per il centrocampista. Reduce da un lungo stop, ha subito dato vivacità alla manovra nerazzurra, arrivando anche al tiro in porta).
CINQUEGRANO 5 - Che dormita sul gol di Calì. Perdere così la marcatura è un errore grave, da matita blu. Non riesce a farsi perdonare in fase offensiva, dove non sfonda praticamente mai. (dall'82 AVITABILE S.V.)
TOPALOVIC 5.5 - Anche lui oggi fatica. Largo a sinistra non riesce mai a entrare nel vivo del gioco. Lecito aspettarsi, da un giocatore del suo talento, qualcosa in più. (Dal 62' LAVELLI 6 - Un triangolo con Berenbruch e poco altro. Comunque è poco servito dai compagni)
KAMATE' 7 - Migliore in campo della squadra di Vecchi, in un periodo di grazia. Oltre al gol, quando può spingere in campo aperto è devastante. Pecca di lucidità, come tutti, quando deve fare la giocata risolutiva. La sensazione è che sia l'ultimo passo prima di potersi consacrare a livelli ben più alti.
LA GUMINA 5.5 - Qualche sponda, ma anche tanti errori. La sua è una prova incolore. Nervoso al momento della sostituzione, la sensazione è che sia il primo a sapere di non aver rispettato, oggi, le aspettative riposte su di lui. (dal 73' AGBONIFO 5.5 - La sensazione è che ancora non abbia preso le misure con la categoria. Fatica, come sempre sin qui, a trovare la giocata giusta per accendersi).
Mister Stefano VECCHI 6.5 - La prova della sua squadra è decisamente positiva per 40 minuti. Poi il gol subito, dovuto a una macroscopica disattenzione in fase difensiva. Nel secondo tempo l'Inter U23 accetta l'equilibrio che si crea e non corre rischi inutili. Sicuramente ci sono tante cose che possono essere migliorate, ma la strada è quella giusta.
Autore: Alessandro Savoldi
