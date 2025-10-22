Le pagelle di Union Saint-Gilloise-Inter premiano la bella serata dei nerazzurri. Voto 6,5 a Sommer, che parte con un paio di ottime parate. Sufficiente Bisseck, meglio da perno centrale che da braccetto e decisivo sull'1-0. Male De Vrij, voto 5: portato a spasso da David, ci capisce poco per tutto il primo tempo, quando entra Akanji (6) la difesa ritrova ordine. Sette in pagella a Bastoni, il migliore del reparto a mani basse. Al suo posto entra poi Dimarco che strappa la sufficienza.

A centrocampo 7 per Dumfries, parte piano ma segna la prima rete e avvia il raddoppio. Bene anche Frattesi, 6,5, manca un bel pallone di Bastoni al 17' ma poi mette assieme una prestazione positiva. Altro 7 per Calhanoglu, al gol su rigore aggiunge il corner del vantaggio e altre giocate (6 per Sucic che gli subentra). Promosso anche Zielinski, 6,5, sembra un altro rispetto all'anno scorso. Sufficienza per Carlos Augusto, match attento e preciso.

Davanti 8 a Lautaro, un salvataggio sulla linea e un gol quasi fatto prima di segnare il 2-0. Prima rete in Champions e 6,5 in pagella per Esposito, sbaglia un gol praticamente fatto al 69' ma chiude con un assist e la rete del poker. Voto 6,5 anche per Bonny, all'ennesimo assist. Unico "ng" per Luis Henrique. Otto pieno in pagella per Chivu. Nell'Union SG si salvano il portiere Scherpen (6), Zorgane e David (6,5). Voto 6,5 per l'arbitro Nyberg: giuste le decisioni sul braccio di Bisseck e sul rigore di Mac Allister.