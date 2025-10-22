Se la cava l'arbitro Nyberg, direttore di gara di Union SG-Inter 0-4. E vede sempre bene nei momenti clou dell'incontro. La Gazzetta dello Sport conferma: tutto regolare sul gol del vantaggio di Dumfries, perché il tocco di mano di Bisseck, dopo un suo stesso colpo di testa, è involontario. E ormai si sa: una rete segnata dopo un tocco di mano accidentale di un compagno è buona.

Ok anche il rigore del 3-0, assegnato dopo OFR: MacAllister va con la mano alta a contrastare lo stacco di Lautaro e tocca la palla. Nyberg viene correttamente richiamato al monitor e assegna il penalty poi realizzato da Calhanoglu in maniera impeccabile.