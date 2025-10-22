Né Napoli né Fiorentina. E allora la domanda è: quando torna Thuram? Secondo il Corriere dello Sport, il francese dovrebbe rivedersi il 2 novembre a Verona, a poco più di un mese dallo stop con lo Slavia Praga. "Risentimento muscolare al bicipite femorale", spiegava allora il comunicato ufficiale del club: era il 30 settembre.

"Del resto, proprio Chivu, escludendo il francese dalla trasferta in Campania, ha ammesso che occorrerà qualche giorno in più del previsto. Dipenderà da quando potrà tornare in gruppo. Dovrebbe avvenire la prossima settimana, a cavallo del match con la Fiorentina. Poi, a seconda delle risposte, si capirà se potrà essere a disposizione contro il Verona", si legge.