"Prestazione forte da parte di tutta la squadra". Comincia con questo concetto il post pubblicato su Instagram da Manuel Akanji per commentare l'importante successo dell'Inter in Belgio nel match di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise: "Siamo rimasti pazienti, abbiamo corso il rischio e abbiamo fatto il nostro lavoro. 3 vittorie su 3. Un inizio difficile, ma abbiamo mantenuto", conclude lo svizzero sui social.