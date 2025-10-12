Ora di disegno per alcuni giocatori dell'Inter, invitati ad una challenge curiosa per i profili social nerazzurri. Matteo Darmian, Tomas Palacios, Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Marcus Thuram e Andy Diouf sono stati invitati a disegnare il logo del club nerazzurro. I risultati sono i più svariati, dalla performance di alto livello di Darmian, quella comunque apprezzabile di Dumfries alla versione un po' così proposta dall'argentino, fino allo strano 'scarabocchio' proposto da Tikus che viene poi schernito dallo stesso difensore.