È Maurizio Mariani l'arbitro designato dall'AIA per dirigere Napoli-Inter, gara valida per l'ottava giornata di Serie A EniLive, in programma sabato pomeriggio alle 18.00 al Maradona. Il fischietto della sezione di Aprilia si avvarrà dell'assistenza di Bindoni e Baccini, con Ayroldi nelle vesti di quarto ufficiali. Nella sala di Lissone andranno la coppia Marini-Pezzuto ruolo di VAR e AVAR. Di seguito tutte le designazioni:

MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: DOVERI

UDINESE – LECCE Sabato 25/10 h. 15.00

FELICIANI

VECCHI – MORO

IV: GALIPO’

VAR: MAGGIONI

AVAR: MERAVIGLIA

PARMA – COMO Sabato 25/10 h. 15.00

CHIFFI (foto)

YOSHIKAWA – LAUDATO

IV: SACCHI J.L.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DOVERI

NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00

MARIANI

BINDONI – BACCINI

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

CREMONESE – ATALANTA Sabato 25/10 h. 20.45

ARENA

PALERMO – CIPRESSA

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: MARESCA

TORINO – GENOA h. 12.30

BONACINA

LO CICERO – BERCIGLI

IV: MASSA

VAR: DI BELLO

AVAR: MAGGIONI

H. VERONA – CAGLIARI h. 15.00

DIONISI

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV: DI MARCO

VAR: DOVERI

AVAR: SERRA

SASSUOLO – ROMA h. 15.00

MANGANIELLO

BERTI – FONTEMURATO

IV: FABBRI

VAR: PEZZUTO

AVAR: SOZZA

FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00

LA PENNA

IMPERIALE – PRETI

IV: GUIDA

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI

LAZIO – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA