Presente nello studio di Sky Sport per il post-Champions League, l'allenatore Fabio Capello, nel momento dell'intervista a Cristian Chivu lo ha accolto con l'emozione di un maestro che vede brillare uno dei suoi vecchi allievi al quale non risparmia applausi e complimenti... lasciandosi andare in un paragone non indifferente: "Stai facendo la stessa strada che ho percorso io quando sono arrivato al Milan" ha detto l'ex allenatore che ha voluto e allenato l'ex terzino ai tempi della sua Roma come ricorda lo stesso Chivu nel corso dell'intervista (LEGGI QUI).

"Quando sono arrivato dicevano che il Milan era cotto - ha continuato Capello -, io non ho fatto altro che entrare nella testa dei giocatori, dicendogli che avevano ancora tanto da dare e la strada che stai percorrendo tu è stata come la mia. Sei entrato nella testa dei giocatori, gli hai dato fiducia, gli hai fatto capire che si possono perdere le partite, gli hai fatto ritrovare l’autostima e questa è una cosa che psicologicamente è molto importante. Hai fatto un ottimo lavoro oltre che tecnico anche psicologico. La cosa importante è che si vince se si hanno buoni giocatori con i quali si può lavorare. Coi brocchi non si vince".