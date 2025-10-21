Riposarsi non è possibile. A poche ore dalla vittoria di Roma, l'Inter torna in campo in Champions e lo fa a Bruxelles contro l'Union Saint-Gilloise. I campioni belgi arrivano all'appuntamento con 3 punti, frutto del successo sorprendente alla prima sul campo del PSV, seguito dal rovescio inopinato con il Newcastle.

QUI UNION SAINT-GILLOISE – Esordio anche in Europa per Hubert, subentrato a Pocognoli dopo il passaggio di quest'ultimo al Monaco. Il dubbio riguarda il modulo: 3-4-1-2 come il predecessore oppure un più coperto 3-5-2? Balla una maglia tra El Hadj e Van de Perre. Occhio a destra alla velocità di Khalaili, recentemente avversario di Dimarco con Israele. Raul e David formano un tandem offensivo ben assortito.

QUI INTER – Chivu non recupera Thuram (non ci sarà neppure al Maradona) e, ovviamente, deve fare a meno anche di Darmian e Di Gennaro. Il tecnico romeno ha confermato in conferenza stampa la presenza dal 1' di Sommer, poi per il resto diversi i dubbi. Considerando la trasferta di Napoli sabato prossimo - la terza in una settimana -, fisiologico continuare con il turnover. E allora possibile rivedere dal via i vari De Vrij, Carlos Augusto, Sucic e forse pure Bisseck per dare un po' di fiato a chi ha speso di più all'Olimpico. In attacco, poi, appare scontato l'impiego dall'inizio di Esposito: da capire se il giovane bomber farà coppia con Lautaro (che va gestito dopo gli sforzi con l'Argentina) o con Bonny. Sperano in una chance anche Zielinski e Frattesi, con uno tra Calhanoglu e Barella in regia.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

UNION SG (3-4-1-2): Scherpen; MacAllister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; El Hadj; Raul, David.

Panchina: Chambaere, Barry, Sykes, Schoofs, Patris, Van de Perre, Boufal, Berradi, Smith, Giger, Rodriguez.

Allenatore: Hubert.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Acerbi, Akanji, Palacios, Dimarco, Luis Henrique, Zielinski, Mkhitaryan, Barella, Diouf, Bonny.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Thuram, Di Gennaro, Darmian.

ARBITRO: Nyberg.

Assistenti: Beigi e Soderkvist.

Quarto ufficiale: Ladeback.

Var: Fernandez.

Avar: Villanueva.

