Ai microfoni di Walfoot.be, Kevin Mac Allister, difensore del Saint-Gilloise, ha commentato la sconfitta rimediata ieri per mano dell'Inter: "Abbiamo iniziato come ci aveva chiesto l'allenatore, con molta grinta, il che ha creato loro problemi; siamo riusciti a creare diverse occasioni. Ma non abbiamo segnato e loro hanno ricominciato a giocare, a cercare spazi. E contro una squadra così, non si può trascurare nessun dettaglio. Hanno aperto le marcature su calcio piazzato, che di solito è il nostro punto di forza, è una delusione. Loro hanno fatto il loro lavoro e noi non eravamo più all'altezza. Possiamo pensare quello che vogliamo, ma alla fine non abbiamo segnato. Dobbiamo cambiare marcia".

Il difensore argentino è stato protagonista in negativo col fallo di mano che ha provocato il rigore del 3-0 segnato da Hakan Calhanoglu: "Come ho detto all'arbitro, è vero che il mio braccio era piuttosto alto, ma non avevo l'intenzione di andare verso la palla, solo per mantenere l'equilibrio. Ma una volta che l'arbitro lo vede sullo schermo, è difficile per lui dire che non c'è rigore. Rispetto la sua decisione".