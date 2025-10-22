Bei voti per i nerazzurri da parte del Corriere dello Sport dopo il successo di Bruxelles in Champions. Unico insufficiente è De Vrij, cambiato dopo i primi 45 minuti anche per via del giallo rimediato.

Chivu (all.) 7 Settima vittoria di fila, percorso netto in Europa: arriva a Napoli a vele spiegate.

Sommer 6,5 In apprensione nel mare in tempesta nei primi minuti, ma resiste.

Bisseck 6,5 L’impegno infrasettimanale tra Roma e Napoli convince l’allenatore a mandarlo nuovamente in campo dal primo minuto. In qualche modo propizia la rete di Dumfries, ma sul suo lato il Saint-Gilloise affonda con troppa facilità. Meglio da centrale.

De Vrij 5 Avvio da brividi, con un doppio intervento sbagliato nella stessa azione, in 45’ comunque non alla sua altezza. Il giallo rimediato agevola la sostituzione all’intervallo.

Akanji (1’ st) 6 Chivu ricorre alla sua esperienza per azzerare i rischi.

Bastoni 6,5 In difesa è l’unico del terzetto titolare costretto agli straordinari. Un’ora di personalità, prima di lasciare il campo: sarà fondamentale anche a Napoli.

Dimarco (14’ st) 6 In campo per meno di un tempo: è quasi una notizia.

Dumfries 7 Cancella un primo tempo incolore con una deviazione puntualissima sotto porta dopo la carambola innescata dal colpo di testa di Bisseck. Cresce nella ripresa.

Luis Henrique (32’ st) sv

Frattesi 6 Il baricentro basso del Saint-Gilloise non apre facilmente spiragli per le sue incursioni.

Calhanoglu 6,5 Suo il primo squillo dell’Inter con un tiro insidioso respinto da Scherpen al 22’. Nella ripresa lo trafigge dagli undici metri, confermandosi una sentenza.

Sucic (14’ st) 6 Impatto diverso rispetto a Roma.

Zielinski 6 Chivu gli dà un’altra opportunità da titolare in Champions League. Prima mezzala, poi regista: non ancora vicino alla sua miglior versione.

Carlos Augusto 6 Da quel lato la squadra affonda meno, ma non concede neanche particolari spazi.

Lautaro 7,5 La prima giocata degna di nota è sulla linea della sua porta, quando a inizio partita nega un gol già fatto. In avanti commette due errori non da lui, prima di bucare la rete quasi al duplice fischio. Sua l’incornata che porta al penalty del tris.

Bonny (14’ st) 6,5 Il guizzo con cui regala a Pio il pallone del poker fa capire quanto sia importante in assenza di Thuram.

Esposito 7 Assist illuminato per Lautaro e primo gol in Champions League: continua a grandi passi il percorso verso la consacrazione.