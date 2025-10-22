Sette è bello, ma l'Inter di più. Nel dubbio Chivu si prende tutto: l'Inter bella e il settimo successo consecutivo. Dal tonfo di Torino all'Union Saint-Gillois, la 'rappezzata' squadra del tecnico di Resita si è trasformata da brutto anatroccolo in cigno e al Lotto Park mette a referto solo l'ultima di una crescente trasformazione che non permette più di essere guardata con sola ammirazione. Bella sì, ma quanto picchia! La metamorfosi consumatasi nell'ultimo mese cancella quasi definitivamente quell'alone di 'delusi secondi' che le fatiche d'inizio stagione avevano appiccicato addosso ai vicecampioni d'Europa e il poker calato nella città del Parlamento Europeo vale una serata che alleggerisce le valigie per il viaggio verso Napoli... E chissà. Nella cosiddetta 'capitale d'Europa', l'Inter manda un messaggio al continente: perdere una battaglia non significa abbandonare la causa. Momentaneamente seconda (per differenza reti ma a pari punti) alle spalle proprio del PSG, campione in carica e avversario vittorioso nella grande, grandissima disfatta di Monaco, l'Inter non ridimensiona le ambizioni e attitudini oltre confine e, ri-trovata la quadra sotto la nuova guida, ribadisce che c'è e vuole esserci. Tenendo conto degli avversari fin qui battuti al cospetto di quelli all'orizzonte, mantenere i piedi per terra è d'obbligo ma altrettanto d'obbligo è dare a Cristian quel ch'è di Cristian. E il merito del lavoro fatto fin qui dall'ex terzino è facilmente ritratto nei novanta e oltre minuti di Bruxelles.
Sul prato dell'Anderlecht, Chivu arriva senza Di Gennaro, Darmian e Thuram, che darà peraltro forfait anche sabato prossimo al Maradona, mandando in campo dal primo minuto un undici che conferma il trend configuratosi in queste prime dieci uscite stagionali: non esistono riserve, non esistono 'panchinari', o per dirla alla 'Cris maniera', "non esiste gestione di risorse e turnover, ma ventidue titolari". Come da copione il tecnico romeno cambia ancora: sei le pedine diverse rispetto alla gara dell'Olimpico e le novità rispetto a Roma sono Bisseck e De Vrij al posto di Akanji e Acerbi in difesa; Frattesi, Zielinski e Carlos Augusto nella linea a cinque alle spalle dell'attacco con Pio rispetto a Bonny, titolare e novanta minuti in campo. Formazione che sulle prime non trova la quadra e incappa in qualche problema: i milanesi vengono sorpresi immediatamente dal guizzo di David su un errore di un ingenuo De Vrij, interviene Sommer e salva il primo di una serie di colpi che hanno inondato la metà campo e l'area attorno allo svizzero nei primi giri d'orologio fino all'assestamento che ha dato il via ad un dominio che non ha più incontrato insidie né minimamente sfiorato le vibrazioni dell'avvio. L'assedio dei padroni di casa andati all'arrembaggio poco dopo il fischio d'inizio ha lasciato assaporare ai tifosi della squadra di David Huber, caldi fino a fine partita, un'ilarità che al quarto d'ora si trasforma: ad aprire le danze dei timori per belgi sono Pio Esposito e Frattesi. Preludi di brividi che presto si trasformano in rassegnazione.
Dopo la vittoria in casa del PSV, ieri sera esagerato contro il Napoli, e il ko interno col Newcastle, gli esordienti dell'Union Saint-Gillois avranno quasi certamente guardato al percorso compiuto dalla squadra di Chivu, dal recente passato più che conosciuto e dal cambio in panchina che rompe col ciclo precedente ma non la continuità di risultati nel senso più ampio del termine che fa dei dirimpettai di serata ancora una delle squadre fin qui più forti. Situazione che avranno osservato tanto negli ultimi giorni i brussellesi, costellati dalla ventata di freschezza che Hubert ha portato da un lato e la solidità di una squadra già ben rodata e reduce dal titolo di campione di Belgio dall'altro. Attributi che non sono bastati però a spaventare gli interisti che una volta prese le misure hanno dilagato in tutto e per tutto pur non riuscendo a trovare il modo per superare Scherpen che persino a meno di cinque minuti dalla fine del primo tempo cala la saracinesca su Lautaro. L'argentino, ingeneroso in quel frangente, fondamentale anche stasera, si fa consegnare un angolo che Denzel Dumfries insacca alle spalle del gigante tra i pali su una consegna aerea di Bisseck in volata direttamente sul pallone partito dalla bandierina ed è il primo di quattro esultanze per i milanesi. Qualche minuto dopo è ancora il capitano a rendersi protagonista: il Toro riceve un prezioso regalo da un intelligentissimo Esposito e con un delicato tocco spedisce all'incrocio gonfia la rete per la seconda volta in serata. Non è finita qui, perché l'Inter ha voglia di rifarsi del braccino corto avuto nella capitale italiana e va di ingordigia - e sprechi - in quella europea. La ripresa parte riprendendo il filo del finale del primo tempo e al 53esimo, ancora Lautaro Martinez procura un rigore che cede allo specialista in questione, Hakan Calhanoglu. Il turco non lascia scampo neppure all'olandese ex Brighton e cala un tris che Pio Esposito trasforma in poker al 76esimo quando il piccolo di casa, ma solo per età, inaugura anche l'agenda delle marcature in Champions League.
Dopo aver trovato la prima rete in Serie A e in Nazionale, il ragazzo di Castellammare s'iscrive anche all'appello europeo e passa anche un'altra grande prova, giocando tutto il match, segnando, facendo un assist e sprecando anche qualche grande occasione che serve a mettere sostanza in un fisico di muscoli e ossa che continuano a dare segnali di una bella crescita. Crescita come calciatore e come ragazzo, corso ad abbracciare Bonny, che ha servito il pallone che ha permesso al 94 di sottoscrivere il tabellino. Tutte meritevoli e autentiche le lodi per il classe 2005 quanto per il compagno di reparto subentrato all'indomabile Toro, uscito al 58esimo per riposare in vista della pesante trasferta nella roccaforte dei campioni d'Italia. E a proposito di Napoli, triturato dal Philips Stadion, sono proprio i sei gol inflitti dal PSV Eindhoven la prima insidia che la squadra di Conte infliggerà a quella di Chivu: il risultato dei Paesi Bassi fungerà da effetto boomerang per l'appuntamento di sabato alle 18.00, caricando i giocatori con lo scudetto sul petto con effetto triplicato tenendo contro dell'apporto del calore del pubblico di casa. Ma Chivu ha "imparato a godersi quando si vince, senza pensare alla prossima partita. Non è mai scontato vincere, ora penso a quanto fatto di buono, poi penserà al Napoli" come ha detto a fine partita. Un 'poi' che è già arrivato e che verrà affrontato con la consapevolezza di difficoltà e insidie del caso, ma con l'altrettanta sicurezza di avere dei ragazzi "con il fuoco per fare un'altra stagione ai vertici". Lì dove si vuole tornare ad essere con un fuoco che oggi non è facile da spegnere non solo per l'Union Saint-Gillois e il Manneken Pis di Bruxelles.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 08:14 GdS - Riecco lo spirito delle due finali Champions: l'Inter comincia a fare paura
- 08:00 Chivu rompe col passato, non con la continuità. A Bruxelles, l'Inter manda un messaggio per l'Italia e l'Europa
- 00:57 L'Inter stupisce: a Bruxelles è solo la seconda vittoria UEFA con almeno quattro gol di scarto
- 00:52 La Champions è l'habitat per Lautaro: 11 gol nel 2025, nessuno come lui
- 00:07 videoUnion SG-Inter 0-4, Tramontana: "Serata fantastica e dominante, con un occhio al Napoli..."
- 00:03 Chivu in conferenza: "Felice di non aver subito gol, questa squadra aveva bisogno di essere ascoltata e aiutata"
- 00:00 Benzina per l'autostima: l'Inter 'ascolta' Chivu e "capisce i momenti"
- 23:55 USG, Hubert: "Una batosta, il secondo gol ci ha tagliato le gambe ma abbiamo avuto le nostre occasioni"
- 23:55 Union Saint-Gilloise-Inter, la moviola - Nyberg controlla la gara. Giallo esagerato per De Vrij, il VAR 'assegna' il rigore
- 23:45 Chivu a ITV: "Obiettivo centrato: vincere e non subire gol. Risultati così non sono mai scontati"
- 23:39 Napoli, Conte: "Non è facile inserire tanti nuovi giocatori. Io poco arrabbiato? Alla prossima porto la frusta"
- 23:37 Dumfries a ITV: "Vogliamo sempre vincere e questa è la strada giusta. A Napoli per i tre punti"
- 23:30 Zielinski a ITV: "Col Napoli partita speciale, sono forti ma a noi servono punti"
- 23:25 Il Napoli affonda a Eindhoven, Di Lorenzo: "Brutta figura, serve un bagno di umiltà. Ora siamo fragili"
- 23:19 Chivu: "Sono dentro un gruppo fantastico, nei giovani bisogna credere. Il Napoli? Ora penso solo..."
- 23:17 Il PSV umilia il Napoli, il PSG ne fa sette al Leverkusen. Poker Arsenal sull'Atletico: i risultati di Champions
- 23:12 Dumfries a Sky: "Chivu ci ha dato fiducia, siamo sulla strada giusta. Borsa del ghiaccio? Tutto a posto, solo precauzione"
- 23:04 Union Saint-Gilloise-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:02 Union Saint-Gilloise-Inter, le pagelle - Lautaro protagonista in tutto, Calhanoglu con sapienza. Pio tiene botta
- 22:55 Cavoli (di Bruxelles), che Inter! La squadra nerazzurra è sontuosa, il Saint-Gilloise è travolto con un 4-0
- 22:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di UNION SG-INTER: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:51 Union S.G-Inter, Fischio Finale - Questa (non) è la Champions: il trompe-l'œil belga dura 7', poi i nerazzurri ne fanno 4
- 20:43 Champions League, il Barcellona schiaccia l'Olympiacos con un tennistico 6-1. Solo 0-0 tra Kairat Almaty e Pafos
- 20:24 Marotta: "Esposito ha caratteristiche per diventare un campioncino. Bonny? Acquisto avallato anche da Chivu"
- 20:10 Chivu a Sky: "Le scelte davanti per me sono sempre difficili. Sono felice delle risposte dei ragazzi"
- 20:02 Pienone di impegni con le Nazionali per le Inter Women: l'agenda completa delle ragazze di Piovani
- 19:52 Bonny a Sky: "Io e Pio Esposito stiamo vivendo un sogno. Stasera vogliamo i tre punti"
- 19:51 Bonny a ITV: "È bello essere in una squadra pronta a dare sempre il massimo per i compagni e per la vittoria"
- 19:48 Inter U23-Renate, le pagelle: Kamaté, periodo di grazia! Kaczmarski e Topalovic sotto tono
- 19:34 Nba Europe, Olimpia interessata (con Oaktree sullo sfondo). Tatum: "Aperti anche alle squadre di calcio"
- 19:20 Berenbruch in conferenza: "Contento di essere a disposizione e di aver dato una mano alla squadra"
- 19:10 Vecchi in conferenza: "Manca un rigore su La Gumina. Molto soddisfatto del primo tempo"
- 19:06 Roma-Inter, buona performance anche su DAZN: quasi 1,1 milioni di spettatori
- 18:52 Slavia Praga, Trpisovsky spiega: "Contro l'Inter ci siamo riadattati puntando molto sul contropiede, ecco perché"
- 18:38 Serie C, designati gli arbitri per l'undicesima giornata: Inter-Cittadella affidata a Rossini di Torino
- 18:28 Inter U23 e Renate non si fanno male: a Monza finisce 1-1, Calì risponde a Kamaté
- 18:24 Presunte infiltrazioni mafiose: amministrazione controllata per la Juve Stabia di Stabile e De Pieri
- 18:09 Rigore in Milan-Fiorentina, De Marco: "Il VAR in casi simili non deve intervenire. Come con Bonny a Torino"
- 17:55 Canovi: "Serie A inguardabile. Scudetto? C'è anche l'Inter, ma non capisco chi dice che con Chivu sia cambiato il gioco"
- 17:40 Ribaltone nelle quote Scudetto: Inter e Milan sorpassano il Napoli. Crollo per la Juventus
- 17:27 Record negativo in Serie A: mai una giornata con così pochi gol nei campionati a 20 squadre
- 17:12 Youth League - Union Saint-Gilloise-Inter, Up&Down - Impatto Kukulis, Iddrissou non molla mai. Putsen demotivato
- 16:56 videoCarbone: "I ragazzi non hanno mai mollato, ci hanno creduto fino alla fine. Merito anche dei cambi"
- 16:50 videoBovio: "Il gol? Volevo spaccare tutto, meritavamo di vincere. Siamo una squadra che non molla mai"
- 16:44 Union S.G.-Inter, debutto da telecronista per Meunier: "Può essere il mio futuro. Però prima voglio giocare ancora"
- 16:30 Winter: "Mi piace il modo di pensare e giocare a calcio di Chivu, felice per il suo arrivo. Altra finale? Difficile"
- 16:28 Youth League, paura e delirio nerazzurro: Kukulis e Bovio battono l'Union Saint-Gilloise nel recupero
- 16:16 Bild - Inter e altre big puntano Said El Mala, il Colonia vuole approfittarne: richiesta minima di 50 milioni
- 16:01 Valdifiori: "Bonny all'Inter sta vivendo un momento positivo. Ma non credo Lucca sia inferiore a lui"
- 15:47 Krol: "Inter e Napoli le mie favorite per lo Scudetto. Ma attenzione anche al Milan"
- 15:32 La Lega Serie A al 50° anniversario della NIAF, Simonelli: "L'impegno è promuovere il nostro patrimonio nel mondo"
- 15:18 Supercoppa 2026, gli Stati Uniti come sede? Si pensa a Donald Trump ospite della premiazione
- 15:03 Lautaro come Kane e Mbappé: 10 gol in Champions nel 2025. Contro l'Union SG l'aggancio a Cordoba?
- 14:49 Saint-Gilloise, Mac Allister: "Inter tra le big d'Europa. Ogni anno la indico come finalista Champions"
- 14:35 Saint-Gilloise, Giger: "Voglio scambiare la maglia con Sommer. Spero non si arrabbi se gli faccio gol"
- 14:20 Caressa: "Pio Esposito fa reparto da solo, Akanji dà equilibrio all'Inter. E Bonny intristisce altri club"
- 14:07 Serie A su media e social, per l'Inter aumentano le menzioni sulla stampa tradizionale
- 13:53 Cocchiere, un doppio ex alla Commissione UE: "Ho giocato nelle giovanili Inter e all'USG. Stasera tifo..."
- 13:38 L'Inter al Parlamento Europeo: la delegazione guidata da Marotta è stata accolta dall’Inter Club Europa Bruxelles
- 13:24 Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite: la nota del club rossoblu
- 13:10 Bruxelles, scalo privato chiuso stanotte: l'Inter resta in Belgio dopo la gara. Chivu ha già pianificato tutto
- 12:56 Condò: "Inter, prime 4 di Champions League facili ma l'Union è la peggiore delle 4: ecco perché"
- 12:42 FOTO - Inter e Union Saint-Gilloise avversari dopo 105 anni: il primo incrocio per la 'Coppa Velodrome Sempione'
- 12:28 Johnson Righeira, tifoso dell'USG: "Dura con l'Inter, avrei preferito affrontare la Juve in questo momento"
- 12:14 CdS - Obiettivo chiaro: 3 punti con l'Union SG per rispettare la tabella di marcia. Con Esposito e Bonny...
- 12:00 UNION SG-INTER, collegamento da BRUXELLES: la PROBABILE, il QUIZ di CHIVU e il recupero di THURAM
- 11:45 Danilo: "Scudetto? Inter in leggero vantaggio sul Napoli. Juve e Milan..."
- 11:30 Costacurta: "Inter e Napoli sono più forti, ma hanno anche l’Europa e l’obbligo di vincere. Il Milan no"
- 11:16 Boniek: "La Roma meritava almeno il pari contro l'Inter. Ma per la zona Champions..."
- 11:02 CdS - Parisi-Gimenez, Rocchi netto: "Non è rigore e non è da VAR". Dopo Thuram-Bonny...