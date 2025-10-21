L'Inter infila la settima vittoria consecutiva, la terza in Champions, battendo l'Union Saint-Gilloise al Lotto Park di Bruxelles con un netto 4-0. Risultato che Denzel Dumfries commenta a Sky: "Una vittoria molto importante, all'inizio è stata dura ma poi abbiamo cambiato l'atteggiamento. Abbiamo giocato bene come squadra, siamo felici della vittoria".

Ti ho visto con la borsa del ghiaccio...

"Sì, tutto a posto: solo precauzione. Ci sono tante partite".

Dove avete svoltato?

"Anche all'inizio giocavamo bene ma non siamo stati fortunati nelle partite perse con Udinese e Juve. Siamo ripartiti bene, questa è la strada giusta: continuiamo così".

Chivu vi ha dato fiducia?

"Sì, sono d'accordo. E' un allenatore che parla molto con i giocatori, è forte. Sono contento della sua fiducia".