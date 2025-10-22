Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Orlando ha posizionato il suo focus analitico sulla truppa di Chivu: "Vedo bene l'Inter, è cambiata rispetto a Inzaghi. Metto i nerazzurri davanti al Napoli ora, poi il Milan perchè Allegri ci sa fare e giocano una volta a settimana. Leao però non ha giocato bene. Punta l'uomo, no a tutti questi colpi di tacco...".

Dopo sette giornate bomber indietro nella classifica:

"Troppa tattica sta rovinando. Non si può giocare con questa paura. Se devi giocare con attenzione, ecco quello che vedi".