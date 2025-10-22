"Diciamo che quest'anno anche in altre partite abbiamo dato una sensazione di non equilibrio e di non compattezza. Sicuramente queste sono delle qualità che anche l'anno scorso hanno fatto la differenza, quindi dovremo analizzare bene la partita, capire quali sono state le conseguenze. Errori sicuramente ce sono stati tanti perché quando prendi così tanti gol e qualcosa di sbagliato lo hai fatto per forza. Abbiamo fatto una figuraccia, mi dispiace per i tifosi che sono arrivati fin qui questa sera". Queste le parole amare del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo che anche nella zona mista del Philips Stadion ha espresso parole dure quanto oneste dopo il pesante risultato inflitto dal PSV Eindhoven.

La sfida con l'Inter che valore assume in questo momento?

"Affronteremo una squadra forte e lo sapevamo già. Voglio parlare di stasera, la prossima partita ci sarà tempo di parlarne. Dobbiamo migliorare e fare tutti qualcosa in più, dobbiamo ritrovarci e farci un'esame di coscienza tutti. Sia chi è qui da tempo, i vecchi, sia i nuovi: dobbiamo fare tutti di più".