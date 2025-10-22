Prima un gol mangiato, poi uno realizzato per la prima esultanza in carriera in Champions League. Francesco Pio Esposito continua a togliersi soddisfazioni, come successo nella serata di ieri al Lotto Park di Bruxelles: la sua spaccata, su goloso assist di Ange-Yoan Bonny, vale il definitivo 4-0 nerazzurro sull'Union Saint-Gilloise e la prima esultanza del baby bomber nell'Europa dei grandi. 

Un traguardo importante che spinge il classe 2005 a ringraziare pubblicamente anche il compagno di squadra francese per il passaggio vincente: il messaggio "Grazie fenomeno", accompagnato da un cuore, è il modo utilizzato dall'ex Spezia per omaggiare su Instagram il 14 interista, abbracciato dopo il gol realizzato. 

Sezione: Focus / Data: Mer 22 ottobre 2025 alle 15:07
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
