Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski parla così dopo la netta vittoria in casa dell’Union Saint-Gilloise: “È sempre bello dimostrare la nostra forza e la nostra qualità, abbiamo sofferto un po’ all’inizio ma sapevamo che loro sono un’ottima squadra, sono campioni in Belgio. Sapevamo che c’era tempo per mettere a posto le cose e lo abbiamo fatto, abbiamo visto 4-0 e soprattutto ancora una volta zero gol subiti”.

Ora il Napoli.

“Sappiamo tutti che è una partita speciale, ho giocato lì ed è stato bellissimo. Loro sono campioni in carica, ma cercheremo di vincere perché abbiamo bisogno di punti”.