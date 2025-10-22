La prima rete in Champions League di Francesco Pio Esposito è arrivato a 20 anni, 3 mesi e 23 giorni d'età. Un sigillo, quello di ieri a Bruxelles contro l'Union SG, che permette al classe 2005 dell'Inter di balzare al sesto posto nella classifica degli italiani più giovani ad andare in gol nel più prestigioso torneo europeo. E, allo stesso tempo, di escludere una leggenda come Alessandro Del Piero dalla Top 10 italiana: l'ex Juventus è andato in rete per la prima volta in Champions a 20 anni, 10 mesi e 4 giorni.

A guidare la classifica c'è l'ex nerazzurro Mario Balotelli (primo gol a 18 anni, 2 mesi e 23 giorni), seguito da Nicolò Zaniolo, Stephan El Shaarawy, Antonio Cassano e Thiago Motta, al quale succede proprio il baby bomber interista. Al settimo posto Manuel Locatelli, poi Nicola Ventola, Cristian Panucci e Moise Kean chiudono la Top 10 da ieri orfana di Pinturicchio, come si evince dall'analisi di Transfermarkt.