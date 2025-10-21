Carrellata di gol nel martedì di Champions League che vale la terza giornata della League Phase. Se l'Inter ride con il convincente 4-0 rifilato al Royale Union SG, il Napoli (prossimo avversario dei nerazzurri in campionato) piange ed esce con le ossa rotte dal Philips Stadion di Eindhoven, dove il PSV umilia la squadra di Conte con un sonoro 6-2. Poker anche per l'Arsenal sull'Atletico Madrid e del Borussia Dortmund a Copenaghen, ma spicca anche il 7-2 con cui il PSG si sbarazza del Bayer Leverkusen. 

Tutti i risultati:
Arsenal - Atletico Madrid 4-0
Copenaghen - Borussia Dortmund 2-4
Bayer Leverkusen - PSG 2-7
Newcastle - Benfica 3-0
PSV - Napoli 6-2 
Royale Union SG - Inter 0-4
Villarreal - Manchester City 0-2
Barcellona - Olympiacos 6-1 
Kairat Almaty - Pafos 0-0

Sezione: News / Data: Mar 21 ottobre 2025 alle 23:17
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print