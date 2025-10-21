Carrellata di gol nel martedì di Champions League che vale la terza giornata della League Phase. Se l'Inter ride con il convincente 4-0 rifilato al Royale Union SG, il Napoli (prossimo avversario dei nerazzurri in campionato) piange ed esce con le ossa rotte dal Philips Stadion di Eindhoven, dove il PSV umilia la squadra di Conte con un sonoro 6-2. Poker anche per l'Arsenal sull'Atletico Madrid e del Borussia Dortmund a Copenaghen, ma spicca anche il 7-2 con cui il PSG si sbarazza del Bayer Leverkusen.
Tutti i risultati:
Arsenal - Atletico Madrid 4-0
Copenaghen - Borussia Dortmund 2-4
Bayer Leverkusen - PSG 2-7
Newcastle - Benfica 3-0
PSV - Napoli 6-2
Royale Union SG - Inter 0-4
Villarreal - Manchester City 0-2
Barcellona - Olympiacos 6-1
Kairat Almaty - Pafos 0-0
- 23:39 Napoli, Conte: "Non è facile inserire tanti nuovi giocatori. Io poco arrabbiato? Alla prossima porto la frusta"
- 23:37 Dumfries a ITV: "Vogliamo sempre vincere e questa è la strada giusta. A Napoli per i tre punti"
- 23:30 Zielinski a ITV: "Col Napoli partita speciale, sono forti ma a noi servono punti"
- 23:25 Il Napoli affonda a Eindhoven, Di Lorenzo: "Brutta figura, serve un bagno di umiltà. Ora siamo fragili"
- 23:19 Chivu: "Sono dentro un gruppo meraviglioso, nei giovani bisogna credere. Il Napoli? Ora penso solo..."
- 23:12 Dumfries a Sky: "Chivu ci ha dato fiducia, siamo sulla strada giusta. Borsa del ghiaccio? Tutto a posto, solo precauzione"
- 23:02 Union Saint-Gilloise-Inter, le pagelle - Lautaro protagonista in tutto, Calhanoglu con sapienza. Pio tiene botta
- 22:55 Cavoli (di Bruxelles), che Inter! La squadra nerazzurra è sontuosa, il Saint-Gilloise è travolto con un 4-0
- 22:51 Union S.G-Inter, Fischio Finale - Questa (non) è la Champions: il trompe-l'œil belga dura 7', poi i nerazzurri ne fanno 4
- 20:43 Champions League, il Barcellona schiaccia l'Olympiacos con un tennistico 6-1. Solo 0-0 tra Kairat Almaty e Pafos
- 20:24 Marotta: "Esposito ha caratteristiche per diventare un campioncino. Bonny? Acquisto avallato anche da Chivu"
- 20:10 Chivu a Sky: "Le scelte davanti per me sono sempre difficili. Sono felice delle risposte dei ragazzi"
- 20:02 Pienone di impegni con le Nazionali per le Inter Women: l'agenda completa delle ragazze di Piovani
- 19:52 Bonny a Sky: "Io e Pio Esposito stiamo vivendo un sogno. Stasera vogliamo i tre punti"
- 19:51 Bonny a ITV: "È bello essere in una squadra pronta a dare sempre il massimo per i compagni e per la vittoria"
- 19:48 Inter U23-Renate, le pagelle: Kamaté, periodo di grazia! Kaczmarski e Topalovic sotto tono
- 19:34 Nba Europe, Olimpia interessata (con Oaktree sullo sfondo). Tatum: "Aperti anche alle squadre di calcio"
- 19:20 Berenbruch in conferenza: "Contento di essere a disposizione e di aver dato una mano alla squadra"
- 19:10 Vecchi in conferenza: "Manca un rigore su La Gumina. Molto soddisfatto del primo tempo"
- 19:06 Roma-Inter, buona performance anche su DAZN: quasi 1,1 milioni di spettatori
- 18:52 Slavia Praga, Trpisovsky spiega: "Contro l'Inter ci siamo riadattati puntando molto sul contropiede, ecco perché"
- 18:38 Serie C, designati gli arbitri per l'undicesima giornata: Inter-Cittadella affidata a Rossini di Torino
- 18:28 Inter U23 e Renate non si fanno male: a Monza finisce 1-1, Calì risponde a Kamaté
- 18:24 Presunte infiltrazioni mafiose: amministrazione controllata per la Juve Stabia di Stabile e De Pieri
- 18:09 Rigore in Milan-Fiorentina, De Marco: "Il VAR in casi simili non deve intervenire. Come con Bonny a Torino"
- 17:55 Canovi: "Serie A inguardabile. Scudetto? C'è anche l'Inter, ma non capisco chi dice che con Chivu sia cambiato il gioco"
- 17:40 Ribaltone nelle quote Scudetto: Inter e Milan sorpassano il Napoli. Crollo per la Juventus
- 17:27 Record negativo in Serie A: mai una giornata con così pochi gol nei campionati a 20 squadre
- 17:12 Youth League - Union Saint-Gilloise-Inter, Up&Down - Impatto Kukulis, Iddrissou non molla mai. Putsen demotivato
- 16:56 videoCarbone: "I ragazzi non hanno mai mollato, ci hanno creduto fino alla fine. Merito anche dei cambi"
- 16:50 videoBovio: "Il gol? Volevo spaccare tutto, meritavamo di vincere. Siamo una squadra che non molla mai"
- 16:44 Union S.G.-Inter, debutto da telecronista per Meunier: "Può essere il mio futuro. Però prima voglio giocare ancora"
- 16:30 Winter: "Mi piace il modo di pensare e giocare a calcio di Chivu, felice per il suo arrivo. Altra finale? Difficile"
- 16:28 Youth League, paura e delirio nerazzurro: Kukulis e Bovio battono l'Union Saint-Gilloise nel recupero
- 16:16 Bild - Inter e altre big puntano Said El Mala, il Colonia vuole approfittarne: richiesta minima di 50 milioni
- 16:01 Valdifiori: "Bonny all'Inter sta vivendo un momento positivo. Ma non credo Lucca sia inferiore a lui"
- 15:47 Krol: "Inter e Napoli le mie favorite per lo Scudetto. Ma attenzione anche al Milan"
- 15:32 La Lega Serie A al 50° anniversario della NIAF, Simonelli: "L'impegno è promuovere il nostro patrimonio nel mondo"
- 15:18 Supercoppa 2026, gli Stati Uniti come sede? Si pensa a Donald Trump ospite della premiazione
- 15:03 Lautaro come Kane e Mbappé: 10 gol in Champions nel 2025. Contro l'Union SG l'aggancio a Cordoba?
- 14:49 Saint-Gilloise, Mac Allister: "Inter tra le big d'Europa. Ogni anno la indico come finalista Champions"
- 14:35 Saint-Gilloise, Giger: "Voglio scambiare la maglia con Sommer. Spero non si arrabbi se gli faccio gol"
- 14:20 Caressa: "Pio Esposito fa reparto da solo, Akanji dà equilibrio all'Inter. E Bonny intristisce altri club"
- 14:07 Serie A su media e social, per l'Inter aumentano le menzioni sulla stampa tradizionale
- 13:53 Cocchiere, un doppio ex alla Commissione UE: "Ho giocato nelle giovanili Inter e all'USG. Stasera tifo..."
- 13:38 L'Inter al Parlamento Europeo: la delegazione guidata da Marotta è stata accolta dall’Inter Club Europa Bruxelles
- 13:24 Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite: la nota del club rossoblu
- 13:10 Bruxelles, scalo privato chiuso stanotte: l'Inter resta in Belgio dopo la gara. Chivu ha già pianificato tutto
- 12:56 Condò: "Inter, prime 4 di Champions League facili ma l'Union è la peggiore delle 4: ecco perché"
- 12:42 FOTO - Inter e Union Saint-Gilloise avversari dopo 105 anni: il primo incrocio per la 'Coppa Velodrome Sempione'
- 12:28 Johnson Righeira, tifoso dell'USG: "Dura con l'Inter, avrei preferito affrontare la Juve in questo momento"
- 12:14 CdS - Obiettivo chiaro: 3 punti con l'Union SG per rispettare la tabella di marcia. Con Esposito e Bonny...
- 12:00 UNION SG-INTER, collegamento da BRUXELLES: la PROBABILE, il QUIZ di CHIVU e il recupero di THURAM
- 11:45 Danilo: "Scudetto? Inter in leggero vantaggio sul Napoli. Juve e Milan..."
- 11:30 Costacurta: "Inter e Napoli sono più forti, ma hanno anche l’Europa e l’obbligo di vincere. Il Milan no"
- 11:16 Boniek: "La Roma meritava almeno il pari contro l'Inter. Ma per la zona Champions..."
- 11:02 CdS - Parisi-Gimenez, Rocchi netto: "Non è rigore e non è da VAR". Dopo Thuram-Bonny...
- 10:48 Zenga: "Inter, vedo la fiamma! C'è sangue fresco e i vecchietti sono seguiti. Chivu? Può sembrare duro, ma..."
- 10:34 La Repubblica - Chivu e i titolari: una frase che l'anno scorso non si poteva dire. Possibile sorpresa in attacco con l'Union SG
- 10:20 Mouzakitis (Olympiacos): "Impressionato da Calhanoglu: abbiamo giocato contro in amichevole e..."
- 10:06 TS - Union SG-Inter, Chivu stravolge la formazione: almeno cinque nuovi previsti
- 09:52 TS - Union SG primo in campionato, col nuovo tecnico e spinto dai... Righeira
- 09:38 TS - Sommer scaccia la concorrenza. Di Martinez e di tre nomi sul taccuino nerazzurro
- 09:24 TS - Pio-Bonny, ragazzi terribili: tocca alla Champions. Ma finora in coppia...
- 09:10 CdS - Chivu sceglie Bonny-Esposito: la probabile formazione
- 08:56 Mudingayi doppio ex: "L'Inter è una corazzata, Chivu ha carisma. L'Union SG? Occhio a..."
- 08:42 Materazzi: "L'Inter di Chivu mi ha sempre convinto. Giusto il turnover con l'Union SG, poi prova di forza a Napoli. Thuram? Ci accontenteremo di..."