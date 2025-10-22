Vittoria per 2-1 in rimonta che ha rilanciato le speranze di qualificazione alla fase di eliminazione diretta di Youth League quella ottenuta ieri pomeriggio dall'Inter U20 di Bonny Carbone che torna a casa con sorriso e tre punti grazie alla rete della vittoria sottoscritta da Leonardo Bovio che a fine partita ha commentato il risultato ottenuto a Inter TV: "Abbiamo dato il tutto per tutto, perché ci meritavamo questa partita e questo risultato. Stiamo lavorando tanto, abbiamo lottato e cercavamo questa vittoria, ed è arrivata grazie al mio gol ma il merito è di tutta la squadra" ha premesso il difensore classe 2008.
"Abbiamo spinto fino all’ultimo, non abbiamo mai perso la testa e fortunatamente il gol è arrivato. Lo spirito di questo gruppo è la nostra forza. Quest’anno siamo partiti con qualche difficoltà, ma vogliamo riprenderci perché sappiamo di essere una squadra unita, un gruppo forte che punta sempre alla vittoria e oggi la volevamo più che mai" ha continuato.
Sulla competizione:
"La Youth League regala emozioni che non si possono spiegare. È un’esperienza incredibile, che ci fa vivere momenti che porteremo con noi per tutta la vita. Giocare in questi stadi, vivere questa competizione, rappresentare l’Inter… è la cosa più bella che ci sia. Dedico questo gol anche alla mia famiglia. Era un periodo un po’ difficile, ma ci siamo rialzati insieme".
