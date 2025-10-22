Intervenuto ai microfoni del TG1, il centrocampista del Milan, Luka Modric ha parlato brevemente dell'avvio di campionato avuto fin qui con i rossoneri: "Io sono venuto qua per vincere, tornare in Champions è l'obiettivo minimo ma spero di fare di più" ha detto l'ex calciatore del Real Madrid che ha risposto anche sulla Serie A, citando pure l'Inter.

Che livello hai trovato in Serie A?

"Il livello della Serie A è molto alto. In altri grandi campionati non ci sono così tante sfide come qui: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Roma...".

Sulla possibilità di giocare a San Siro.

"Il Bernabeu per me è speciale, ci ho vissuto tredici anni ed emozioni indescrivibili. Ma San Siro è uno stadio pieno di storia: Ancelotti mi ha detto che mi sarei trovato bene, lui è uno dei più grandi".

Qual è il sogno di Luka Modric?

"Io ho già vinto tutto ma il mio sogno è vincere con il Milan, perché quando non molli mai tutto può accadere. Forza Milan sempre".