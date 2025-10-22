Matteo Dagasso è uno dei giovani più interessanti della Serie B. Parlando a TMW, il suo procuratore Carlo Di Renzo individua in Nicolò Barella il centrocampista più simile per caratteristiche al centrocampista del Pescara: "A chi può essere paragonato? A Barella dell'Inter perché è un centrocampista che ha tutte e due la fasi e qualità tecniche. Chiaramente con le dovute proporzioni - precisa l'agente -. Oggi somiglia a Barella, magari in futuro può diventare un calciatore con altre caratteristiche. Dagasso è talmente maturo che crescerà parecchio, oltre alle qualità ha un rendimento incredibile. Non sbaglia una partita da due anni e in Italia sono pochi quelli che hanno una continuità simile. Lui vive il quotidiano in funzione della partita, ha una cura maniacale su tutto".