"Abbiamo cambiato bene la partita ed è stata una vittoria meritata. Il mio gol è arrivato su calcio d'angolo, ci abbiamo lavorato in allenamento: Bisseck ha fatto la sponda e io non ho esitato a tirare". Così Denzel Dumfries commenta a Uefa.com la vittoria in casa dell'Union di ieri sera in Champions League.

"L'avvio degli avversari? Ho pensato 'stasera sarà dura'. Sono stati molto fisici e hanno giocato molti palloni in area - dice ancora l'olandese -. Lo hanno fatto molto bene, ma dopo un po' abbiamo controllato la partita, trovato il nostro ritmo e controllato gli spazi. Hanno una buona squadra e devono continuare così. Per noi è molto importante non subire gol. Abbiamo i nostri obiettivi e sappiamo come raggiungere la finale. Ho sempre grandi obiettivi. Giochiamo sempre per vincere".