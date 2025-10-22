Venerdì 24 ottobre, alle ore 14, Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti, alla vigilia di Napoli-Inter, big match dell'ottava giornata di Serie A, nella conferenza stampa indetta al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile. I lettori di FcInternews.it potranno leggere in diretta le parole del tecnico nerazzurro tramite il consueto live testuale. 

Sezione: News / Data: Mer 22 ottobre 2025 alle 20:12
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print