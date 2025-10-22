Spazio a commenti e analisi di Union SG-Inter 0-4. Settima vittoria consecutiva per la squadra nerazzurra di Chivu, protagonista anche nel post partita con dichiarazioni importanti. Il primo gol di Esposito in Champions arriva dopo due clamorosi errori e non è banale.

Mer 22 ottobre 2025
Raffaele Caruso
