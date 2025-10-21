Paura, follia ed entusiasmo allo Stade Joseph Marien. Da quella che sembrava svilupparsi come una sconfitta pesante, l'Inter U20 di Benny Carbone estrae una vittoria pazzesca (1-2) nei minuti di recupero, con un ribaltone romanzesco firmato da Kukulis e Bovio, che esorcizzano uno svantaggio che per quanto visto nel secondo tempo aveva i fastidiosi connotati della beffa. Prima vittoria dunque in Youth League per i giovani nerazzurri, che possono trarre slancio soprattutto dal modo in cui è arrivata.

Nel primo tempo regna l'equilibrio tattico, con i padroni di casa più interessati a ripartire velocemente in contropiede lasciando di conseguenza il pallino del gioco agli ospiti, che però a difesa schierata faticano a trovare spazi e ne ricavano al massimo qualche corner, uno dei quali porta al tiro strozzato di Nenna nel cuore dell'area. Ben più insidioso ilo Saint-Gilloise, in particolare con il centravanti Keita che dopo aver sprecato di testa centra in pieno il palo alla destra di Taho. Lindner e Moussaoui spingono molto sulle fasce, cercando spesso l'uno contro uno con Ballo e Marello. Dall'altra parte sono El Mahboubi a destra e Zouin a sinistra a provare a inventare qualosa con risultati modesti. Nella cronaca della prima frazione c'è anche un rigore negato dall'arbitro Mcmaster a Iddrissou per fallo netto di Steenhaut e due tentativi di Marello da fuori area entrambi neutralizzati da Kavlashvili. Hamoutahar è il grande protagonista prima del duplice fischio: prima trova Taho pronto a replicare, poi colpisce in pieno la traversa, il secondo legno dell'Union che qualche recriminazione se la merita.

Nella ripresa la prima grande occasione capita a El Mahboubi, ma Steenhaut rimedia al suo stesso errore fermandolo sul più bello. L'atteggiamento dei nerazzurri è convincente, ma viene stroncato dall'asse Hamoutahar-Keita che, dopo un palo a testa, confeziona la rete del vantaggio belga trovando distratta la retroguardia di Carbone. L'Inter reagisce in modo aggressivo, anche grazie ai cambi, e costringe Kavlashvili a salvare prima sulla punizione di Marello, poi su Iddrissou da due passi. Il forcing è evidente, ma il SG è ben posizionato dietro e soprattutto fa muro, come sul destro di La Torre respinto sul più bello e sul sinistro troppo centrale di Cerpelletti. Nei minuti finali saltano gli schemi, i belgi resistono ma la pressione nerazzurra è sempre più insistente e a furia di entrare in area arrivano, nei minuti di recupero, prima il tocco a porta vuota del neo entrato Kukulis e poi, all'ultimo secondo, il piattone angolato di Bovio che manda l'Inter in estasi. Tre punti pesanti per la classifica, ma soprattutto difficili da dimenticare per questi ragazzi.

---------------------------------------

IL TABELLINO

UNION SG-INTER 1-2

RETI: 62' Keita (USG), 90+2' Kukulis (I), 90+7' Bovio (I)

UNION SG (4-4-2): 1 Kavlashvili; 14 Lindner, 16 Niat, 4 Steenhaut, 3 Zbakh; 7 Da Mota Lucas Rosado, 6 Recchia (8 Tabich 46'), 5 El Marini, 12 Moussaoui (8 Apedo 79'); 9 Keita (17 Amisi 73'), 10 Hamoutahar (20 Rodrigo Rosado 73'). A disposizione: 99 D'Haeseleer, 2 Ahrika, 11 Di Franco, 15 Bah, 21 Oumouri. Allenatore: Esteban Juan

INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 5 Bovio, 6 Nenna, 3 Marello; 8 Vukoje (19 Humanes 65'), 10 Cerpelletti, 4 Putsen (16 La Torre 65'); 11 El Mahboubi (20 Kukulis 79'), 9 Iddrissou, 7 Zouin. A disposizione: 12 Pentima, 13 Breda, 14 Mackiewicz, 15 Williamson, 17 Mancuso, 18 Gjeci. Allenatore: Benito Carbone

Ammoniti: Tabich (USG), Lindner 8 (USG)

Recuperi: 1'-7'

Arbitro: Mcmaster (Irlanda del Nord)

Assistenti: Bell (NIR) - Geary (NIR)

Quarto ufficiale: Allaerts (BEL)



--------------------------------------------

RIVIVI IL LIVE

97' - E' finita!! L'Inter la vince alla fine!

96' - GOOOOLLLL BOVIIIOOOO!!! Azione insistita dell'Inter che stava pressando l'USG da diversi minuti, scarico di Kukulis per Bovio che la mette dentro!

94' - Che occasione persa da Iddrissou in contropiede, tre contro uno nerazzurro, l'attaccante aspetta troppo a servire un compagno libero, entra in area e quando la scarica ormai è chiuso dal portiere.

92' - GOOOLLLL KUKULIIISSS!! Tiro di Iddrissou deviato da un difensore e tap in devisivo di Kukulis! L'Inter la riprende nel recupero!!

90' - Sei di recupero.

88' - Gjeci per Zouin nell'Inter.

88' - Grossa occasione Inter con La Torre che serve Kukulis, tiro murato.

83' - Ammonito Bovio nell'Inter. Poco dopo giallo anche per Cerpelletti.

78' - Entrano Apedo per Moussaoui nell'USG, Kukulis per El Mahboubi nell'Inter.

78' - Ammonito Lindner.

73' - Nell'USG fuori Keita e Hamoutahar, dentro Amisi e Rodrigo Rosado.

71' - Arriva davanti al portiere Iddrissou, fermato all'ultimo. Spinge ora l'Inter.

70' - Bella palla dentro di El Mahboubi messa fuori, calcia al volo La Torre murato all'ultimo dal portiere.

68' - Gran sinistro di Marello su punizione, altrettanto bella la risposta del portiere belga.

65' - Nell'Inter entrano La Torre e Humanes per Putsen e Vukoje.

62' - USG in vantaggio con Keita. Gran lancio di Hamoutahar per il compagno che da destra punta la porta e infila sul secondo palo.

60' - Ammonito Tabich per fallo su Vukoje.

59' - El Mahboubi si invola da solo verso la porta ma viene rimontato e fermato sul più bello.

58' - Poco da segnalare in questo secondo tempo se non tanti scontri fisici a centrocampo, tanti contatti e gioco molto spezzettato.

46' - Si ricomincia con Tabich per Recchia nell'USG.

-------------------------------

Si chiude senza reti il primo tempo di Youth League tra Unione Saint-Gilloise e Inter ma di azioni da rete ce ne sono state eccome. Partono bene i belgi che dopo 10 minuti colpiscono un palo di Keita che è tra i più pericolosi nei primi minuti. Poi viene fuori l'Inter ch guadagna metri e al 25' lamenta un calcio di rigore per fallo su Iddrissou in area, l'arbitro lascia correre tra più di un dubbio. Dopo un paio di tentativi di sinistro di Marello si rifà sotto l'Union con Hamoutahar che prima impegna Taho e poi colpisce in pieno l'incrocio dei pali a portiere battuto. Si resta così sullo 0-0.

46' - Si chiude qui il primo tempo, zero a zero dopo la prima frazione.

45' - Un minuto di recupero.

45' - Ancora pericolosissimo Hamoutahar con un gran tiro dalla distanza che colpisce in pieno l'incocio dei pali, poi l'intervento sottomisura di un compagno è in fuorigioco. Che rischio per l'Inter.

42' - Si rivede l'Union con Hamoutahar che dentro l'area scambia con un compagno e va al tiro di destra, blocca a terra Taho.

36' - Ancora Marello testa il suo sinistro dai 35 metri, con i pugni respinge Kavlashvili.

32' - Tentativo di sinistro al volo di Marello da fuori area da azione di corner, para a terra il portiere belga.

25' - Lancio lungo per Iddrissou che viene colpito in area sulla caviglia da Steenhaut, l'arbitro incredibilmente lascia correre. Manca un rigore all'Inter.

20' - Lindner al tiro da destra, para a terra Taho.

18' - El Mahboubi tenta una spettacolare rovesciata dalla destra, tiro sbilenco che diventa un assist per Nenna che calcia debolmente tra le bravvia di Kavlashvili.

15' - Moussaoui resta a terra infortunato dopo uno scontro, gioco fermo qualche secondo poi il calciatore rientra sul terreno di gioco.

10' - Ancora Keita pericolosissimo, controlla e calcia dal limite dell'area, Taho battuto ma il palo dice di no ai belgi.

8' - Risponde Keita dall'altra parte, sempre di testa, palla fuori.

7' - Bel cross di Cerpelletti da destra, colpo di testa di Bovio parato a terra da Kavlashvili ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

1' - Subito velocissimo si invola verso l'area nerazzurra Keita, sbroglia la difesa.

14.30 - Si comincia! Calcio d'inizio nerazzurro.

14.28 - Squadre in campo, tra poco l'inizio del match.