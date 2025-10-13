Marcus Thuram non perde la sua vena ironica. L'attaccante francese ha postato una storia su Instagram nel giorno del suo rientro agli allenamenti per prepararsi in vista del ritorno in campo (che presumibilmente avverrà per Napoli-Inter). Il resto del gruppo sarà però ad Appiano solo a partire da domani.

Da qui il messaggio del francese: "Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio", con una serie di faccine tristi a corredo. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 13 ottobre 2025 alle 11:02
Autore: FcInterNews Redazione
