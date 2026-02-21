Brutta sconfitta per l’Inter Primavera che oggi ha perso per 5-4 contro il Frosinone a Ferentino. Il tecnico nerazzurro Benny Carbone analizza così sui social la sfida: “Momento duro per noi ma ancora tanto spirito e fiducia nei miei ragazzi. Orgoglioso di essere il loro allenatore. Forza Inter Sempre”.

Data: Sab 21 febbraio 2026 alle 23:10
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
