Quindicesima medaglia per l'Italia, prima per numero di medaglie totali vinte dagli azzurri in queste Olimpiadi Milano Cortina 2026, seconda in classifica per numero di ori vinti, uno dietro la Norvegia in cima con 7 ori. A mettere in bacheca la quindicesima medaglia azzurra è Francesca Lollobrigida, che dopo aver conquistato il primo posto del podio nei 3000 m nel pattinaggio di velocità su ghiaccio, trionfa anche nei 5000 metri. Un risultato che l'Inter celebra puntuale sui social: "Complimenti a Francesca Lollobrigida che trionfa anche nei 5000 metri nel pattinaggio di velocità e conquista il suo secondo oro di questa Olimpiade" si legge nel tweet di omaggio alla pattinatrice 35enne.
ANCORA FRANCESCA LOLLOBRIGIDA ️— Inter ⭐⭐ (@Inter) February 12, 2026
Complimenti a Francesca Lollobrigida che trionfa anche nei 5000 metri nel pattinaggio di velocità e conquista il suo secondo oro di questa Olimpiade ️#MilanoCortina2026 | @Olympics https://t.co/bZILD7gOBu
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
