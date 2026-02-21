Nel post gara di Lecce-Inter su DAZN, Ciro Ferrara ha analizzato il successo per 2-0 della squadra di Cristian Chivu, soffermandosi sulla profondità della rosa nerazzurra.

“L’Inter sta dimostrando la sua forza pur avendo avuto difficoltà con le big. Nelle altre partite non sbaglia: 62 gol fatti sono tantissimi”, ha sottolineato, evidenziando poi la prova di Davide Frattesi: “È entrato e ha portato spunti, accelerazioni, rientri difensivi. Mi è sembrato pienamente partecipe. Quando hai poche opportunità e dimostri il tuo valore appena entri, è un bene per tutti”.

Su Federico Dimarco, Ferrara è netto: “Saremmo banali ad aggiungere qualcosa. Ha numeri impressionanti, sta bene fisicamente e mentalmente. In questa Inter può esprimere al massimo le sue qualità offensive”.

Capitolo Alessandro Bastoni: “Ottima partita. Non mi era mai capitato di vedere fischi per 90 minuti per un episodio precedente. Giusto che la squadra faccia gruppo attorno a lui”.

Infine uno sguardo alla Champions: “Martedì contro il Bodo sarà dentro o fuori. Credo che vedremo la migliore formazione, con Thuram-Esposito davanti. L’Inter può sopperire all’assenza di Lautaro, ma in Europa è un film diverso: serve una grande partita”.