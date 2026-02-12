L'Inter è scesa in campo questa mattina, al centro sportivo di Appiano Gentile, per la penultima seduta d'allenamento prima del derby d'Italia che la metterà di fronte alla Juve sabato sera, a San Siro. Come noto, ieri Cristian Chivu ha riaccolto in gruppo Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, mentre Denzel Dumfries continua a lavorare per rendersi disponibile nel giro di qualche settimana. "E' tornato", ha detto Yann Sommer indicando l'olandese, come si può apprezzare dal video pubblicato sul profilo X del club.