"Sempre insieme". Javier Zanetti ribadisce ancora una volta il suo legame con l'Inter tramite il proprio profilo Instagram. Mentre altrove infuriano polemiche e veleni, il vicepresidente nerazzurro preferisce concentrarsi su quanto di bello ha offerto la partita di ieri sera, in particolare l'esplosione di San Siro nel momento del gol di Piotr Zielinski che ha deciso il match, da lui ripostata con quella frase eloquente ad accompagnare.