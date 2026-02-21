Cinque partite consecutive con almeno un assist. Nessun difensore c’era riuscito nelle ultime venti stagioni di Serie A (dal 2006/07). Il dato, certificato da Opta Paolo, incorona Federico Dimarco come un unicum nel panorama recente del campionato italiano.

Non si tratta di un exploit isolato, ma di una striscia che racconta continuità e centralità nel sistema dell’Inter. Per cinque gare di fila il numero 32 nerazzurro ha messo la firma su un gol con l’ultimo passaggio, dimostrando come la sua influenza non sia episodica ma strutturale.