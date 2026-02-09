Denzel Dumfries celebra sui social la vittoria della connazionale Jutta Leerdam, capace di vincere la medaglia d'oro e di siglare il record olimpico nei 1000 metri nella disciplina dello Speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. 

L'esterno olandese, vicino al rientro in campo dopo un lungo infortunio, ha seguito da vicino la finale che si è disputata a Milano. "Storia fatta, rispetto", il commento di Dumfries per celebrare la vittoria della Leerdam.

Al secondo posto un'altra olandese, Femke Kok, autrice anch'essa del record olimpico qualche istante prima della campionessa. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 19:58
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Print