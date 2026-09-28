Da oggi o al massimo domani, Emil Holm raggiungerà Bologna dove, presso l’Isokinetic, comincerà le visite specialistiche e strumentali per capire qual è l’entità della lesione al bicipite femorale che lo ha costretto a lasciare il campo durante la partita di Nations League tra Svezia e Romania. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul club rossoblu aleggia lo spettro dell'intervento chirurgico che vorrebbe dire lunga sosta ai box. A quel punto, il Bologna deciderà il da farsi andando presumibilmente a pescare nel mercato degli svincolati: il club felsineo può fare il cambio di lista estromettendo lo svedese e inserendo una nuova pedina.

L'identikit principale è quello dell'ex Sassuolo e Verona Pol Lirola, poi c'è la suggestione Dani Carvajal passando da nomi come Mario Sampirisi, Lukas Sulzbacher, Mattia De Sciglio e Elseid Hysaj fino a Matteo Darmian, oggi 36 anni, svincolatosi dall'Inter.