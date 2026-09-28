In vista della partita di questa sera contro la Turchia, Roberto Mancini ha lasciato a Coverciano dieci azzurri su trentatre, applicando uno schema simile a quello usato da Jurgen Klopp che ha convocato due blocchi di giocatori per questi impegni di Nations League. Due mosse che, secondo la Gazzetta dello Sport, dimostrano che il nuovo format con due finestre invece di tre farà anche piacere ai club che evitano un viaggio ai loro giocatori, ma sta creando molti problemi organizzativi. La prima sensazione è che, dopo i canonici quattro anni di durata di un calendario internazionale, andranno fatte valutazioni molto attente.

Nel frattempo, chi è rimasto a Coverciano, come ad esempio Nicolò Barella, lavora per i prossimi impegni; in particolare, l'assenza del centrocampista dell'Inter dalla trasferta di Bursa vale come viatico per prepararsi in meglio in vista della sfida contro la Francia dei compagni di squadra Marcus Thuram e Andy Diouf. Nel frattempo, le riserve sull'undici anti-Turchia verranno sciolte in mattinata, valutando i teorici ballottaggi Doumbia-Fagioli e Raspadori-Sebastiano Esposito.