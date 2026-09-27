Chi può essere l'anti-Inter? A questa domanda di Tutto Mercato Web Giorgio Perinetti risponde così: "Oltre al Napoli che pensavamo potesse essere l'avversario principale dell'Inter, si sta imponendo anche la Roma con risultati e gioco. Per la prima volta però c'è un'interruzione di campionato di tre settimane, anche le soste più breve portano delle novità. Sarà interessante vedere cosa accadrà dopo ventuno giorni".