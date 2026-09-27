Chi può essere l'anti-Inter? A questa domanda di Tutto Mercato Web Giorgio Perinetti risponde così: "Oltre al Napoli che pensavamo potesse essere l'avversario principale dell'Inter, si sta imponendo anche la Roma con risultati e gioco. Per la prima volta però c'è un'interruzione di campionato di tre settimane, anche le soste più breve portano delle novità. Sarà interessante vedere cosa accadrà dopo ventuno giorni".

Sezione: News / Data: Dom 27 settembre 2026 alle 23:37
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.