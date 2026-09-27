Arturo Di Napoli, intervenuto su TMW Radio, ha parlato degli equilibri della Serie A: "Penso che non ci discosteremo più di tanto da quello che ha mostrato il campionato fino a questo momento. La Serie A ci ha detto che c'è una squadra superiore, l'Inter ed una che è ancora dietro ma si è avvicinata molto, la Roma, dove a fare la differenza può essere l'entusiasmo dell'ambiente".