Non può essere ovviamente felice per il risultato di ieri Aleksandar Stankovic, dopo che la Serbia è uscita sconfitta dal confronto coi Paesi Bassi, un ko che lascia le Aquile relegate in fondo alla classifica del proprio girone di Nations League. A fine partita, il centrocampista dell'Inter prova però a guardare il lato positivo: "Abbiamo lottato fino alla fine, penso che abbiamo giocato una partita fantastica, soprattutto nel primo tempo. Se non avessero avuto il rigore, forse non avrebbero segnato. Sono orgoglioso di loro per aver lottato fino alla fine, il risultato è quello che è, ma andiamo avanti".

Non hai lasciato il campo insoddisfatto.

"No, sono molto orgoglioso e felice. Avremmo potuto vincere la partita, ma alla fine abbiamo perso e questo è il calcio. Tutto si rifarà".

Prossima partita contro la Germania.

"Mi aspetto che lottiamo così, per avere più occasioni. Sappiamo com'è la Germania, abbiamo anche i nostri vantaggi. Vedremo...".

Cosa bisogna sistemare?

"Non lo so con certezza, probabilmente l'allenatore lo sa e si sta preparando a fare meglio".